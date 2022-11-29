Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. En fazla yağış Akıncılar’da kaydedildi
En fazla yağış Akıncılar’da kaydedildi

En fazla yağış Akıncılar’da kaydedildi

Kıbrıs'ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Akıncılar’da (Lurucina) kaydedildi.

A+A-

Kıbrıs'ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Akıncılar’da (Lurucina) kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akıncılar 4 kg/m², Balıkesir, Beylerbeyi 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Etiketler :