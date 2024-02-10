En fazla yağış Akıncılar'a düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metre kareye 14 kilogram ile Akıncılar’da kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesinin açıklamasına göre yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akıncılar 14 kg/m², DÜÇ 12 kg/m², Pile 8 kg/m², Ercan 6 kg/m², Vadili, Beyarmudu 4 kg/m², Çayönü, Dipkarpaz Esentepe 3 kg/m², Mallıdağ 2 kg/m².”