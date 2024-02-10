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En fazla yağış Akıncılar'a düştü

En fazla yağış Akıncılar'a düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte  en çok yağışın metre kareye 14 kilogram ile  Akıncılar’da kaydedildiğini bildirdi.

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Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte  en çok yağışın metre kareye 14 kilogram ile  Akıncılar’da kaydedildiğini bildirdi.

 Meteoroloji  Dairesinin açıklamasına göre yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akıncılar 14 kg/m², DÜÇ 12  kg/m², Pile 8   kg/m², Ercan 6  kg/m²,  Vadili, Beyarmudu 4  kg/m², Çayönü, Dipkarpaz Esentepe 3  kg/m², Mallıdağ 2  kg/m².”

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