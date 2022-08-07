En fazla boşanma; 16 yıldan fazla evli kalan çiftlerde

Ayşe GÜLER

Yüksek Mahkeme’nin hazırladığı Faaliyet Raporu’na göre; 2021 yılında 1234 çift evlendi, aynı yıl 895 çift boşandı.

2020’ye kıyasla boşanma sayısında yüzde 6.42 artış oldu.

2020’de 951 çift evliliğe “evet” derken 841 çift ise boşanmıştı.

Çiftlerin çoğu anlaşarak ayrıldı, en fazla tek çocuklu çiftlerin boşandığı kayıtlara geçti.

16 yıldan fazla evli kalanların boşanmada ilk sırada…

Resmi verilere göre; boşanan çiftlerin evli kaldıkları yıllar da paylaşıldı.

Buna göre en fazla 16 yıldan fazla evli kalan çiftlerin boşandığı görüldü. Geçtiğimiz yıl söz konusu yıllar arasında evli kalan 278 çift ayrıldı.

Aynı dönemde; 6-10 yıl arasında evli kalan 226 çift, 11-15 yıl arasında evli kalan 129 çift boşandı.

Anlaşarak boşandılar…

2021 Faaliyet Raporu’na göre; 592 çift anlaşarak boşandı.

Bu dönemde 280 çift boşanma nedeni olarak “evlilik birliğinin temelinden sarsılması”nı gerekçe olarak gösterdi.

23 çiftin ayrılık nedeni ise “boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşaması”.

Boşanan 290 çiftin tek çocuğu var

Ayrılan çiftlerin 290’ının tek çocuğunun bulunduğu, 266’sının ise 2 çocuğunun olduğu resmi kayıtlara geçti.

Boşanan kişilerin 260’sı ise çocuksuz.

Lefkoşa ilk sırada…

Aile davalarının en fazla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüldüğü kayıtlara geçti.

2021 yılında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 323, Mağusa Kaza Mahkemesi’nde ise 250 boşanma davası görüşüldü.

En az boşanma davası ise Lefke Kaza Mahkemesi’nde gündeme geldi. Söz konusu yıl 19 dava görüşüldü.

Girne Kaza Mahkemesi’nde 212, İskele Kaza Mahkemesi’nde 47, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde ise 44 ‘boşanma’ davası görüşüldü.

Evliliklerde de Lefkoşa ve Mağusa ilk sırada…

Raporda, evliliklerin de bölgelere göre dağılımına ilişkin resmi veriler paylaşıldı.

Buna göre geçtiğimiz yıl en fazla evlilik Lefkoşa’da gerçekleşti, söz konusu dönemde 420 çift evlendi.

Mağusa’da 294, Girne’de 282, İskele’de 125, Güzelyurt’ta 91, Lefke’de ise 22 çift dünya evine girdi.

Evliliklerden 510 bin TL gelir

İstatistiklere göre; 2021 yılında Evlendirme Memurları Tarafından Tahsil Edilen Resim ve Ruhsat Geliri 510 bin 261 TL damga pulu tahsilatı yapıldı.

2020’de ise 951 evlenme akdi gerçekleşmiş, Resim ve Ruhsatlar gelir kalemi altında evlendirme memurluklarında 352 bin 430 TL’lik damga pulu tahsilatı yapmıştı.