Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Petrol arama faaliyetlerini özel şirket yürütsün"
En çok yağmur Karaoğlanoğlu’na  yağdı

En çok yağmur Karaoğlanoğlu’na  yağdı

Meteoroloji Dairesi’ne göre en çok yağışı dün Karaoğlanoğlu, Girne ve Selvilitepe aldı.

A+A-

 

Meteoroloji Dairesi’ne göre en çok yağışı dün Karaoğlanoğlu, Girne ve Selvilitepe aldı.

Daire’nin elde ettiği verilere göre, dün 08.00 ile bugün 08.00  saatleri arası metrekare başına; Karaoğlanoğlu 33, Girne ve Selvilitepe     29, Salamis ve Zaferburnu 20, Boğaz, 17, Sipahi, 16, İskele 13, Kantara ve Alsancak 11, Esentepe 10; Dipkarpaz, Kozanköy ve Ziyamet 9, Tatlısu ise 8 kilogram yağış aldı.

Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
Etiketler : ,