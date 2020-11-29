En çok yağmur Karaoğlanoğlu’na  yağdı

Meteoroloji Dairesi’ne göre en çok yağışı dün Karaoğlanoğlu, Girne ve Selvilitepe aldı.

Daire’nin elde ettiği verilere göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arası metrekare başına; Karaoğlanoğlu 33, Girne ve Selvilitepe 29, Salamis ve Zaferburnu 20, Boğaz, 17, Sipahi, 16, İskele 13, Kantara ve Alsancak 11, Esentepe 10; Dipkarpaz, Kozanköy ve Ziyamet 9, Tatlısu ise 8 kilogram yağış aldı.