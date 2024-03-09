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En çok yağmur Akdoğan ve Beyarmudu’na düştü

En çok yağmur Akdoğan ve Beyarmudu’na düştü

Meteoroloji Dairesi'ne göre, dün sabahtan bugün sabaha kadar en çok yağmur Beyarmudu ve Akdoğan’a yağdı.

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Meteoroloji Dairesi'ne göre, dün sabahtan bugün sabaha kadar en çok yağmur Beyarmudu ve Akdoğan’a yağdı.

Daire tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arası, metrekare başı kaydedilen yağış miktarları şöyle:

“Beyarmudu 56, Akdoğan 45, Kantara 36, Çayönü 29, Kırıkkale 25, Mallıdağ 17, Sipahi 16, Yenierenköy 15, Dörtyol ve Mağusa 13, Mehmetçik 12 kilogram”

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