En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile ise Karaoğlanoğlu’nun aldığını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün sabah itibarıyla yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Sipahi 15 kg/m², Gazimağusa 14 kg/m², Girne 9 kg/m², Mehmetçik 6 kg/m², Selvilitepe 4 kg/m², Ziyamet 3 kg/m², DÜÇ ,Akıncılar 1 kg/m².

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.