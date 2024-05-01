En çok yağışı, Lefkoşa, Dipkarpaz ve Zafer Burnu aldı
Meteoroloji Dairesi, en çok yağışı metrekareye 0.2 kilogramla Lefkoşa, Dipkarpaz ve Zafer Burnu’nun aldığını açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışı metrekareye 0.2 kilogramla Lefkoşa, Dipkarpaz ve Zafer Burnu’nun aldığını açıkladı.
Meteoroloji Dairesi açıklamasına göre, dün sabah 08.00’den bugün sabah 08.00’e kadar Çamlıbel ve YDÜ 0,1 kg/m² yağış aldı.
Yağış alan diğer yörelerde ise, 0,1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
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