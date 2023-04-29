En çok yağışı Alevkayası ve Balıkesir aldı

Meteoroloji Dairesi dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 51 kilogramla Alevkayası, 49 kilogramla Balıkesir’in aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi yağışların yörelere göre dağılımını şöyle açıkladı; Ercan 38 kg/m², Sipahi, Çamlıbel 37 kg/m², İskele 33 kg/m², Dörtyol 30 kg/m², Dipkarpaz, Serdalı 27 kg/m², Yenierenköy 26 kg/m², Esentepe 24 kg/m², Kırıkkale 22 kg/m², Akıncılar 20 kg/m².

Diğer yörelerde ise 1 ile 19 kg/m² arasında yağış kaydedildi.