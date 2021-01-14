En çok yağış Yeşilırmak'ta oldu

Meteoroloji Dairesi verilerine göre son 24 saat içerisinde en fazla yağış metre kareye 29 kilogram ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.

Bu sabah saat 08.00 itibarıyla yörelere göre gerçekleşen yağış dağılımı şöyle:

Çamlıbel 19 kg/m²; Kalkanlı 12 kg/m²; Koruçam, Gaziveren, Lefke, 10 kg/m²; Kozanköy, Zeferburnu, Akdeniz, Alsancak 9 kg/m²; Doğancı 8 kg/m²; Boğaz, Karaoğlanoğlu 7 kg/m², Zümrütköy 6 kg/m², Sipahi, Taşpınar 5 kg/m².