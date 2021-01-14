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En çok yağış Yeşilırmak'ta oldu

En çok yağış Yeşilırmak'ta oldu

Meteoroloji Dairesi verilerine göre  son 24 saat içerisinde en fazla yağış metre kareye 29 kilogram ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.

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Meteoroloji Dairesi verilerine göre  son 24 saat içerisinde en fazla yağış metre kareye 29 kilogram ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.
Bu sabah saat 08.00 itibarıyla yörelere göre gerçekleşen yağış dağılımı şöyle:
Çamlıbel 19 kg/m²; Kalkanlı  12 kg/m²; Koruçam, Gaziveren, Lefke, 10  kg/m²; Kozanköy, Zeferburnu, Akdeniz, Alsancak 9  kg/m²; Doğancı 8 kg/m²;   Boğaz, Karaoğlanoğlu 7 kg/m², Zümrütköy 6  kg/m², Sipahi, Taşpınar 5  kg/m².

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