En çok yağış Yeşilırmak'a düştü

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre dün sabah sekizden bu sabah sekize kadar olan sürede en fazla yağış Yeşilırmak’a düştü.

Rapora göre, Yeşilırmak’ta metrekareye 23 kilogram, Mehmetçik’te metrekareye 22 kilogram, Güzelyurt’ta metrekareye 21 kilogram, Gemikonağı’nda metrekareye 18 kilogram, Dipkarpaz’da metrekareye 15 kilogram ve İskele’de metrekareye 11 kilogram yağış düştü.