En çok yağış Yenierenköy ve Sipahi’ye

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 46 kilogramla Yenierenköy ve 41 kilogramla Sipahi’nin aldığını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dün ve bugün en çok yağış alan bölgeleri açıkladı.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle, Ziyamet 26 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 19 kg/m², Taşkent 17 kg/m², Selvilitepe 13 kg/m², Doğancı, Kozanköy, Mehmetçik 12 kg/m², Çayırova, Akıncılar, Çamlıbel 11 kg/m², Dipkarpaz 10 kg/m², Akadoğan, Vadili 9 kg/m², Gaziveren 8 kg/m², Bostancı 7 kg/m², YakınDoğu Üniversitesi, Lefkoşa, Zümrütköy, Beyarmudu 6 kg/m².

Yağış alan diğer yörelerimizde ise 0,2 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.