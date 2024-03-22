En çok yağış Türkeli’nde kaydedildi

Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu dün en çok yağış, metrekareye 14 kg ile Türkeli’nde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki yağış miktarlarını duyurduğu açıklamasına göre, Türkeli’ne 14 kg/m², Kaleburnu ve Zaferburnu’na 11 kg/m², Karaoğlanoğlu’na 10 kg/m², Zümrütköy ve Beylerbeyi’ne 8 kg/m², Alsancak ve Boğaz’a 7 kg/m², Alayköy, Ercan ve Girne’ye 6 kg/m², Lefkoşa’ya da 5 kg/m² yağış düştü.