En çok yağış Tatlısu'ya düştü
Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 16 kilogramla Tatlısu’ya düştüğünü açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 16 kilogramla Tatlısu’ya düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında, metrekareye Tatlısu’da 16, Çamlıbel’de 7, Kozanköy’de 5, Esentepe’de ise 4 kilogram; bazı bölgelere de metrekareye bir kilogramın altında yağış düştü.
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