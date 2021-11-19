En çok yağış Tatlısu'ya düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 16 kilogramla Tatlısu’ya düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında, metrekareye Tatlısu’da 16, Çamlıbel’de 7, Kozanköy’de 5, Esentepe’de ise 4 kilogram; bazı bölgelere de metrekareye bir kilogramın altında yağış düştü.