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En çok yağış Tatlısu'da oldu

En çok yağış Tatlısu'da oldu

Meteoroloji Dairesi bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre metrekareye düşen yağış;  Tatlısu’da 11, Çamlıbel’de 7, Alsancak’ta 6, Akdeniz ve Zaferburnu’nda 4, Dipkarpaz, Beyarmudu  ve Girne’de 3, Güzelyurt, Kalkanlı, Mehmetçik ve Yeşilırmak’ta 2 kilogram olarak ölçüldü.

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