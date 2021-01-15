En çok yağış Tatlısu'da oldu

Meteoroloji Dairesi bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre metrekareye düşen yağış; Tatlısu’da 11, Çamlıbel’de 7, Alsancak’ta 6, Akdeniz ve Zaferburnu’nda 4, Dipkarpaz, Beyarmudu ve Girne’de 3, Güzelyurt, Kalkanlı, Mehmetçik ve Yeşilırmak’ta 2 kilogram olarak ölçüldü.