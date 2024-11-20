En çok yağış Sipahi’ye

Meteoroloji Dairesi, bugün 8.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Sipahi bölgesine düştüğü belirtildi.

Meteoroloji Dairesi tarafından dün 8.00 ile bugün 8.00 saatleri arasında kaydedilen yağış miktarları şöyle:

“Sipahi 13 Kg/M², Zaferburnu 9 Kg/M², Tatlısu 6 Kg/M², Ziyamet 3 Kg/M², Koruçam, Kaleburnu 2 Kg/M², Mehmetçik ve Kantara 1 Kg/M²”