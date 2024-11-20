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En çok yağış Sipahi’ye

En çok yağış Sipahi’ye

Meteoroloji Dairesi, bugün 8.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Sipahi bölgesine düştüğü belirtildi.

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Meteoroloji Dairesi, bugün 8.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Sipahi bölgesine düştüğü belirtildi.

Meteoroloji Dairesi tarafından dün 8.00 ile bugün 8.00 saatleri arasında kaydedilen yağış miktarları şöyle:

“Sipahi 13 Kg/M², Zaferburnu 9 Kg/M², Tatlısu 6 Kg/M², Ziyamet 3 Kg/M², Koruçam, Kaleburnu 2 Kg/M², Mehmetçik ve Kantara 1 Kg/M²”

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