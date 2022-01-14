En çok yağış Sipahi ve Erenköy bölgelerine düştü

Meteoroloji Dairesi, dün ile bugün sabah arası en çok yağışın sipahi ve Erenköy bölgelerine düştüğünü belirtti.

Meteoroloji Dairesi tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında kaydedilen yağış miktarlarına göre,

metrekareye Sipahi 77, Yenierenköy 51, Esentepe 28, Ziyamet 24, Alevkaya 22, Kaleburnu 20, Kantara, Girne ve Yeşilırmak 18, Lefke ve Dipkarpaz 15, diğer bölgeler ise 15 kg’nin altında yağış aldı.