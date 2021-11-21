En çok yağış Selvilitepe'ye düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 74 kilogram ile Selvilitepe’ye düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında, metrekareye Kozanköy’de 73, Girne’de 60, Esentepe’de 54, Alsancak ve Taşkent’te 48, Karaoğlanoğlu’nda 42, Beylerbeyi’nde 41, Çayönü’nde 40, Çamlıbel’de 32, Boğaz’da 30 kilogram yağış kaydedildi.