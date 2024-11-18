En çok yağış metrekareye 73 kg ile Akdeniz’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 73 kg ile Akdeniz'de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün 08.00 ile bugün 08.00 arası ölçülen yağış miktarlarını açıkladı.

Akdeniz’i metrekareye 46 kg ile Zafer Burnu takip etti. Ercan 42, Dipkarpaz 33, Yeşilırmak 30, Balıkesir 29, Çamlıbel 26, Esentepe 21, Yenierenköy 20 ve Koruçam 12 kg/m² yağış aldı.

Diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 11 kg/m² arasında yağış kaydedildi.