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En çok yağış Mallıdağ'da kaydedildi

En çok yağış Mallıdağ'da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi verilerine göre dün yağış alan bölgeler arasında en çok yağış metrekareye 10 kg ile Mallıdağ’da kaydedildi.

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Meteoroloji Dairesi verilerine göre dün yağış alan bölgeler arasında en çok yağış metrekareye 10 kg ile Mallıdağ’da kaydedildi.

Mallıdağ’ı metrekareye 7 kg ile Çamlıbel, 4 kg ile Beyarmudu ve 3 kg ile Çayönü takip etti.

Salamis, Tatlısu ve Akdoğan’da metrekareye 2 kg; İskele, Çayırova ve Gemikonağı’nda ise metrekareye 1 kg yağış düştü.

Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 1 kg’dan az yağış kaydedildi.

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