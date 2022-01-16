En çok yağış Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ ve Türkeli'de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte ülke genelinde kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış metrekareye 3 kilogram ile Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ ve Türkeli’de kaydedildi.

Alayköy ve Girne’de metrekareye 2 kilogram; İskele, Esentepe, Ercan, Beylerbeyi, Selvilitepe, Boğaz, Vadili, Yakındoğu Ünv., Değirmenlik ve Kalkanlı’da ise metrekareye 1 kilogram yağış kaydedildi.