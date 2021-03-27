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En çok yağış Kozanköy’de

En çok yağış Kozanköy’de

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu yana en çok yağışı metrekareye 10 kilogram ile Kozanköy’ün aldığını açıkladı. 

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Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu yana en çok yağışı metrekareye 10 kilogram ile Kozanköy’ün aldığını açıkladı. 
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların Kozanköy’den sonraki  yörelere göre dağılımı şöyle:
“İskele, Alevkaya 7  kg/m²; Mallıdağ 6 kg/m²; Boğaz, Çamlıbel, Değirmenlik, Geçitkale 4 kg/m²; Taşkent 3 kg/m²; Yenierenköy, Zaferburnu, Lefkoşa, Karaoğlanoğlu, Girne, Esentepe, Dipkarpaz, YDÜ, Kalkanlı 2 kg/m².” 
 

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