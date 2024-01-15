En çok yağış Koruçam’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 8 kg ile Koruçam’da kaydedildiğini belirtti.

Koruçam’ı metrekareye 6 kg yağış ile Esentepe ve Çamlıbel, 5 kg ile Selvilitepe ve 4 kg ile Esentepe ve Kozanköy izledi. Girne ve Tatlısu 3 kg/m², Akdeniz, Karaoğlanoğlu, Alsancak, Boğaz, Beylerbeyi ve Ziyamet ise 2 kg/m² yağmur aldı.

Yağmur yağan diğer yerlerde de 0,1 ile 1 kg/m² yağmur ölçüldü.