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En çok yağış Koruçam’da kaydedildi

En çok yağış Koruçam’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 8 kg ile Koruçam’da kaydedildiğini belirtti.

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Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 8 kg ile Koruçam’da kaydedildiğini belirtti.

Koruçam’ı metrekareye 6 kg yağış ile Esentepe ve Çamlıbel, 5 kg ile Selvilitepe ve 4 kg ile Esentepe ve Kozanköy izledi. Girne ve Tatlısu   3  kg/m², Akdeniz, Karaoğlanoğlu, Alsancak, Boğaz, Beylerbeyi ve Ziyamet ise    2  kg/m² yağmur aldı.

Yağmur yağan diğer yerlerde de 0,1 ile 1 kg/m² yağmur ölçüldü.

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