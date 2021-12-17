En çok yağış Koruçam aldı

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan, bu sabaha metrekareye 9 kilo gram ile en çok yağış alan bölgenin Koruçam olduğunu kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağış alan diğer bölgeler şöyle, Akdeniz 4 kg/m², Yeşilırmak 3 kg/m², Çamlıbel 2 kg/m².

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.