En çok yağış Dipkarpaz'a düştü

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 8 kilogram ile Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 4-5 Mart 08:00 – 08:00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Dipkarpaz 8 kg/m², Zafer Burnu 7 kg/m², Gazimağusa 5 kg/m², Mehmetcik 4 kg/m², Salamis 3 kg/m²”

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.