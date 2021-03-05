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En çok yağış Dipkarpaz'a düştü

En çok yağış Dipkarpaz'a düştü

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 8 kilogram  ile Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 8 kilogram  ile Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 4-5 Mart 08:00 – 08:00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Dipkarpaz 8 kg/m²,  Zafer Burnu 7 kg/m², Gazimağusa 5 kg/m², Mehmetcik 4 kg/m², Salamis 3 kg/m²”

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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