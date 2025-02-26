En çok yağış Dipkarpaz ve Yeşilırmak’a düştü

Meteoroloji Dairesine göre bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağış metrekareye 3 kilogram ile Dipkarpaz ve Yeşilırmak’a düştü.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Geçitkale, Zümrütköy ve Bostancı metrekareye 2, Dörtyol, Akdeniz, Doğancı, Serdarlı, Güzelyurt ve Esentepe ise metrekareye 1 kilogram yağış aldı.