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En çok yağış Dipkarpaz ve Yeşilırmak’a düştü

En çok yağış Dipkarpaz ve Yeşilırmak’a düştü

Meteoroloji Dairesine göre bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağış metrekareye 3 kilogram ile Dipkarpaz ve Yeşilırmak’a düştü.

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Meteoroloji Dairesine göre bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağış metrekareye 3 kilogram ile Dipkarpaz ve Yeşilırmak’a düştü.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Geçitkale, Zümrütköy ve Bostancı metrekareye 2, Dörtyol, Akdeniz, Doğancı, Serdarlı, Güzelyurt ve Esentepe ise metrekareye 1 kilogram yağış aldı.

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