En çok yağış Dipkarpaz, Koruçam ve Boğaz'a düştü
Meteoroloji Dairesi, 20 Kasım 08:00 ile 21 Kasım 08:00 arasında en çok yağış Dipkarpaz, Koruçam ve Boğaz'a düştüğünü açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, 20 Kasım 08:00 ile 21 Kasım 08:00 arasında metrekareye Dipkarpaz’da 88, Koruçam’da 76, Boğaz’da 69, Alsancak’da 58, Selvilitepe’de 57, Doğancı ‘da 55, Lefke’de 47, Beylerbeyi’nde 46, Zafer Burnu’nda 40, Yeşilırmak’ta 38, Girne’de 37, Gemikonağı’nda 33, Esentepe’de 26, Yenierenköy’de 24, Alevkayası’nda 23kilogram yağış düştü.
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