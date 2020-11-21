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En çok yağış Dipkarpaz, Koruçam ve Boğaz'a düştü

En çok yağış Dipkarpaz, Koruçam ve Boğaz'a düştü

Meteoroloji Dairesi, 20 Kasım 08:00 ile 21 Kasım 08:00 arasında en çok yağış Dipkarpaz, Koruçam ve Boğaz'a düştüğünü açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, 20 Kasım 08:00 ile 21 Kasım 08:00 arasında metrekareye  Dipkarpaz’da  88, Koruçam’da 76, Boğaz’da 69, Alsancak’da 58, Selvilitepe’de 57, Doğancı ‘da 55, Lefke’de 47, Beylerbeyi’nde 46, Zafer Burnu’nda 40, Yeşilırmak’ta 38, Girne’de 37, Gemikonağı’nda 33, Esentepe’de 26, Yenierenköy’de 24, Alevkayası’nda   23kilogram yağış düştü.

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