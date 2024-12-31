En çok yağış Alsancak’ta

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağış alan bölgenin metrekareye 74 kg ile Alsancak olduğunu açıkladı.

Daire tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydedilen yağış miktarlarına göre, metrekareye Alsancak 74, Lapta 56, Akdeniz 55, Girne 49, Karaoğlanoğlu 44, Selvilitepe 41, Koruçam 40, Kozanköy 38, Çamlıbel 37, Mehmetçik 35, Kaleburnu 34, Sipahi ve Zaferburnu 26, Dipkarpaz ve Yenierenköy 22, Yeşilırmak 21 kilogram yağış aldı.