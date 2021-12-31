En çok yağış alan bölgeler Türkeli ve Alayköy

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Alayköy ve Türkeli’ye düştüğünü belirtti.

Daireye göre, 30 Aralık 08:00 ile 31 Aralık 08:00 arasında, metrekareye Alayköy 101, Türkeli 99, Boğaz, 86, Lefkoşa 81, Karaoğlanoğlu ve Selvilitepe 73, Yakındoğu Ünv. ve Kozanköy 71, Alsancak 60, Akıncılar 59, Çamlıbel 54, Zümrütköy 46 kilogram yağış alırken, diğer bölgelere 46 kilogramın altında yağış düştü.