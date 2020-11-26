En çok yağış alan bölge Mağusa oldu
Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışı Mağusa bölgesi aldı.
A+A-
Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışı Mağusa bölgesi aldı.
Dairenin verilerine göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında, metrekareye
Mağusa’da 26, Tatlısu’da 12, Salamis’te 7, Ziyamet’te 6, Mehmetcik, Kantara ve Mallıdağ’da 5; Dipkarpaz, Esentepe, Geçitkale, Akıncılar ve Alevkaya’da 4 kilogram yağış düştü.
Bu haber toplam 94 defa okunmuştur
Etiketler : yağmur