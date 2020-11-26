Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Denktaş: “UBP tabanına büyük saygısızlık”
En çok yağış alan bölge Mağusa oldu

En çok yağış alan bölge Mağusa oldu

Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışı Mağusa bölgesi aldı.

A+A-

Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışı Mağusa bölgesi aldı.

Dairenin verilerine göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında, metrekareye

Mağusa’da 26, Tatlısu’da 12, Salamis’te 7, Ziyamet’te 6, Mehmetcik, Kantara ve Mallıdağ’da 5; Dipkarpaz, Esentepe, Geçitkale, Akıncılar ve Alevkaya’da 4 kilogram yağış düştü.

Bu haber toplam 94 defa okunmuştur
Etiketler :