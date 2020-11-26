En çok yağış alan bölge Mağusa oldu

Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışı Mağusa bölgesi aldı.

Dairenin verilerine göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında, metrekareye

Mağusa’da 26, Tatlısu’da 12, Salamis’te 7, Ziyamet’te 6, Mehmetcik, Kantara ve Mallıdağ’da 5; Dipkarpaz, Esentepe, Geçitkale, Akıncılar ve Alevkaya’da 4 kilogram yağış düştü.