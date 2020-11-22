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En çok yağış alan bölge Lefkoşa oldu

En çok yağış alan bölge Lefkoşa oldu

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Lefkoşa bölgesinde kaydedildiğini bildirdi. 

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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Lefkoşa bölgesinde kaydedildiğini bildirdi. 

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün sabahtan bu sabaha kadar bazı merkezlere düşen yağış miktarı şu kadar:

Yakın Doğu Üniversitesi 22 Kg/M2, Lefkoşa 20 Kg/M2, Türkeli 19 Kg/M2, Alayköy 11 Kg/M2, Mallıdağ 10 Kg/M2, Güzelyurt ve Mehmetcik 8 Kg/M2, Lefke ve Boğaz 7 Kg/M2, Alevkaya 6 Kg/M2”

Diğer yörelerde ise 0,1-6 KG/M2 yağış düştü.

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