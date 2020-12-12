Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Küçükerenköy sahilinde 18 mülteci
En çok yağış alan bölge Alsancak oldu

En çok yağış alan bölge Alsancak oldu

Meteoroloji Dairesi,  son 24 saate en çok yağışı metrekareye 24 kilogram ile Alsancak’ın aldığını kaydetti.

A+A-

Meteoroloji Dairesi,  son 24 saate en çok yağışı metrekareye 24 kilogram ile Alsancak’ın aldığını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;

“Girne 22 Kg/m², Esentepe  13 Kg/m², Zafer Burnu 5 Kg/m², Tatlısu, Yeşilırmak, Beylerbeyi 4 Kg/m². “

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler :