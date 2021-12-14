En çok yağış Akıncılar'da kaydedildi

Kıbrıs'ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 7 kg ile Akıncılar’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akıncılar, 7 kg/m², Alayköy 3 kg/m², Beylerbeyi, Girne, Taşpınar 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1,0 kg/m² arası yağış kaydedildi.