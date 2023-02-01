En çok yağış Akdeniz ile Kalkanlı bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Akdeniz ile Kalkanlı'ya düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak-01 Şubat 08.00 – 08.00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akdeniz, Kalkanlı :5 kg/m²; Selvilitepe: 4 kg/m²; Yeşilırmak, Çamlıbel:3 kg/m²; Kozanköy, Beylerbeyi: 2 kg/m²”

Açıklamada, diğer yörelerde 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.