Lefkoşa7 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. En çok yağış Akdeniz ile Kalkanlı bölgesine düştü
En çok yağış Akdeniz ile Kalkanlı bölgesine düştü

En çok yağış Akdeniz ile Kalkanlı bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Akdeniz ile Kalkanlı'ya düştüğünü açıkladı.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Akdeniz ile Kalkanlı'ya düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak-01 Şubat 08.00 – 08.00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akdeniz, Kalkanlı :5 kg/m²; Selvilitepe: 4 kg/m²; Yeşilırmak, Çamlıbel:3 kg/m²; Kozanköy, Beylerbeyi: 2 kg/m²”

Açıklamada, diğer yörelerde 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
Etiketler : ,