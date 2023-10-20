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En çok yağış 29 kg ile Dipkarpaz'a düştü

En çok yağış 29 kg ile Dipkarpaz'a düştü

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.

Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah ile bu sabah 08.00 arasındaki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Dipkarpaz 29 kg/m²; Taşpınar 26 kg/m²; Sipahi 10 kg/m²; Akdeniz, Ercan, Gaziveren 2 kg/m²; Esentepe, Gemikonağı, Girne, Kaleburnu, Yenierenköy, Lefke 1 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1,0  kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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