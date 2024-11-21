En çok yağış 15 kg ile Beyarmudu’na düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Beyarmudu’na düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında en çok yağışın 15 kilogram ile Beyarmudu’na düştüğünü açıkladı.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beyarmudu: 15 kg/m²; Dipkarpaz, Koruçam: 6 kg/m²; Çayönü, Zaferburnu: 4 kg/m²; Akdoğan: 3 kg/m²; Kaleburnu, Geçitkale: 2 kg/m², Sandallar:1 kg/m²”