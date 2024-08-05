En çok tercih edilen ülkeler Yunanistan ve Büyük Britanya

Kıbrıs'ın güneyinden seyahat etmek için en çok tercih edilen ülkelerin Yunanistan ve Büyük Britanya olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi Kıbrıslı Rumların, her yıl olduğu gibi, bu yıl da seyahat için en çok tercih ettiği ülkelerin Yunanistan ve Büyük Britanya olduğunu yazdı.

Kıbrıs İstatistik Ofisinin verilerine dayanarak, geçtiğimiz Haziran ayındaki seyahatlerin, 2023 yılı haziran ayına oranla yüzde 1.3 azaldığını yazan gazete, rakamın 138 bin 588’ten 136 bin 739’a düştüğünü belirtti.

Seyahat nedenlerine yönelik verilerde, Haziran ayında gerçekleştirilenlerin yüzde 64.3’nün tatil maksatlı, yüzde 24.2’sinin mesleki, yüzde 10.1’nin eğitim, yüzde 1.1’nin ise diğer amaçlar için seyahat ettiğini belirten gazete en çok tercih edilen ülkenin ise yüzde 37.5 (51 bin 260 kişi) ile Yunanistan olduğunu yazdı.

Gazete Yunanistan’ın ardından en çok tercih edilen ülkenin yüzde 11.9’a tekabül eden 16 bin 311 kişiyle, Büyük Britanya olduğunu belirtti.

Habere göre, İtalya’ya seyahat edenlerin sayısı 6 bin 641; Almanya’ya 4 bin 822; Rusya’ya 3 bin 384; Hollanda’ya 3 bin 126; Bulgaristan’a 2 bin 965 kişi şeklinde kaydedildi.

Kıbrıslı Rumlar, AB ülkelerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (2 bin 733 kişi) ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (2 bin 264 kişi) gitmeyi de tercih ediyor.