Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Ankara ziyaretleri kapsamında, Türkiye’deki ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti. Görüşmelerin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde ortak bir basın açıklaması düzenledi.

CHP lideri Özel, açıklamasında önce 1974 sürecinin, partisinin 3’üncü genel başkanı, dönemin başbakanı Bülent Ecevit yönetiminde gerçekleştiğini anımsattı, daha sonra “Kıbrıs’ın haklı davasını yakından takip etmeyi, vatandaşlarımızın geleceklerine yönelik en doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için mücadele edeceğiz” dedi.

CTP lideri Erhürman ise CHP ile CTP’nin ilişkilerinin gelişerek devam edeceğinden emin olduğunu belirterek, “İki partinin, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere konuşacağı, görüşeceği, hem Kıbrıs hem de Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli konuları var. Bu görüş alışverişi ve istişare sürecinin sonunda meselelere çok doğru çözümler şansı bulacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

CHP lideri Özel:

“En doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için mücadele edeceğiz”

İlk sözü alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tufan Erhürman ve Fikri Toros ile yaptıkları görüşmede; KKTC ile TC arasındaki ilişkiler, iki parti arasındaki ilişkiler ve 1974 savaşının 50’nci yılını değerlendirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 20 Temmuz’da Kıbrıs’a geleceklerini ifade eden Özel, 1974 sürecinin, partisinin 3’üncü genel başkanı, dönemin başbakanı Bülent Ecevit yönetiminde gerçekleştiğini anımsattı. Bu kapsamda, o dönemki bakanlardan Önder Sav’ın da Kıbrıs’a geleceğini ifade etti.

Kıbrıs’ta, protokol gereği yapmaları gereken tüm ziyaretleri eksiksiz gerçekleştireceklerini söyleyen Özel, “CTP’nin de Kıbrıs ziyaretimizde çok önemli bir yeri olacak. Partilerimizin köklü ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız. AKPM’de partilerimizin temsilcileri, ülkelerimizin çıkarları için birlikte mücadele veriyorlar. Her iki parti, Sosyalist Enternasyonel’de birlikte temsil ediliyorlar” dedi.

Özel, “Kıbrıs’ın haklı davasını yakından takip etmeyi, vatandaşlarımızın geleceklerine yönelik en doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için mücadele edeceğiz. Biz kardeş partiler olarak, iktidara geldiğimiz zaman hem Kıbrıs hem de Türkiye için çok daha iyi günlerin müjdeleneceğine eminiz. Barışı, kardeşliği savunan iki taraf olarak sayın genel başkanı ağırlamaktan büyük bir keyif duyduğumu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

CTP lideri Erhürman:

“İki partinin, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere konuşacağı, görüşeceği çok önemli konular var”

CTP lideri Tufan Erhürman ise iki partinin siyasi anlamda kardeş partiler olduğunu, her iki partinin de Sosyalist Enternasyonel üyesi olduğunu belirterek, “Aramızdaki temaslar, KKTC – TC ve iki halk ilişkileri açısından son derece önemlidir” dedi.

CTP’nin, Türkiye ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini savunan bir parti olduğunu belirten Erhürman, “Partilerimizin bu yöndeki girişimlerinin çok etki sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Erhürman, CHP ile CTP’nin ilişkilerinin gelişerek devam edeceğinden emin olduğunu belirterek, “İki partinin, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere konuşacağı, görüşeceği, hem Kıbrıs hem de Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli konuları var. Bu görüş alışverişi ve istişare sürecinin sonunda meselelere çok doğru çözümler şansı bulacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.