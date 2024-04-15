“En az güven Hükümet ve Cumhurbaşkanına”

Serap ŞAHİN

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2024’de 500 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçları yayınladı.

Ankete göre toplumun en az güven duyduğu kurumlar Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı oldu.

Söz konusu ankete katılanlar en büyük problemin “ekonomik sorunlar” olduğunu ifade etti.

Ankete katılanlardan yüzde 59.13’ü, 2 sene içinde kendi mali durumunun daha kötü olacağını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 69.22’si ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha kötü olacağını ifade ederken, yüzde 18.11’i ise ayni kalacağını belirtti.

Katılımcılara göre toplumun mutluluk puanı Mart 2024’te düşüş göstererek 10 üzerinden 5.94 olurken, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanabilirlik puanı ise yine 10 üzerinden 5.50 oldu.

CMIRS’in demokrasilerde olması beklenen ve dünyada kullanılan birçok demokrasi endeksinde bulunan başlıklar dikkate alınarak düzenlediği Demokrasi ve İyi Yönetim Barometresi’ne göre en düşün puanı “sağlık” aldı.

Toplum Hükümete ve Cumhurbaşkanı’na güvenmiyor

Ankete göre toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla yargı, polis ve medya oldu.

En az güven duyulan kurumlar ise Hükümet, Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Siyasi Partiler ve

Finansal kurumlar olarak anket sonuçlarına yansıdı.

Bu dönemde yine siyasi kurumların en az güven duyulan kurumlar olması ve cumhurbaşkanlığının tekrardan en az güven duyulan kurumlar arasında olması ise dikkat çekti.

Katılımcılara göre en büyük sorun ekonomi

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunlarının başında ekonomik sıkıntılar ve buna bağlı olarak da enflasyon geliyor.

3 ay önceki dönemde Kıbrıs Sorunu en önemli üçüncü sorun iken bu dönemde “yeteneksiz, beceriksiz liderler”, Kıbrıs Sorununun önüne geçti ve üçüncü sıraya yerleşti.

Ülke sorunlarında Kıbrıs Sorunu dördüncü sırada yer alırken, ankete göre; düşük maaşlar, yüksek yaşam maliyetleri ve yolsuzluk da önemli sorunlar arasında gösterildi.

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları şu şekilde sıralandı:

Ekonomik sorunlar

Enflasyon

Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler

Kıbrıs Sorunu

Düşük maaşlar

Yüksek yaşam maaliyetleri

Yolsuzluk

Katılımcıların yüzde 59’u mali durumlarının kötü olacağını düşünüyor

Ankete katılanlardan yüzde 59.13’ü 2 sene içinde kendi mali durumunun daha kötü olacağını,

Yüzde 23.74’ü ise aynı kalacağını ifade ederken, geçtiğimiz döneme kıyasla kötümserlerin oranında yüzde 5.61 artış gözlemlendi.

Yüzde 69’a göre 2 yıl içinde ekonomi daha kötü olacak

Ankete katılanların yüzde 69.22’si ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha kötü olacağını, yüzde 18.11’i ise ayni kalacağını ifade etti. Ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 12.67.

Toplumun mutluluk puanı düşüşte

Toplumun mutluluk puanı Mart 2024’te düşüş göstererek 10 üzerinden 5.94 oldu. Bu oran Aralık 2023’te 6.32 olarak verilere yansımıştı.

Ankete katılanların yüzde 57.75’i son bir hafta içerisinde sıkça endişeli hissettiğini, yüzde 48.49’u son bir hafta içerisince sıkça öfkeli hissettiğini, yüzde 37.43’ü son bir hafta içerisinde sıkça çaresiz hissettiğini ve yüzde 29.78’i son bir hafta içerisinde sıkça depresif hissettiğini belirtti.

Yaşanabilirlik puanı 10 üzerinden 5.50

CMIRS’in 500 kişi üzerinden yaptığı anket çalışmalarına göre, Mart 2024’te sosyal güven oranı 2.67 olarak kayıtlara geçti. Kıbrıs’ı kuzeyinde yaşanabilirlik puanı ise 10 üzerinden 5.50 oldu.

Demokrasi ve iyi yönetim barometresine göre en düşük puan sağlıkta

CMIRS’in demokrasilerde olması beklenen ve dünyada kullanılan birçok demokrasi endeksinde bulunan başlıklar dikkate alınarak düzenlediği Demokrasi ve İyi Yönetim Barometresi’ne göre en düşün puanı sağlık aldı.

Ankete katılanlardan her başlıkta Kıbrıs’ın kuzeyine 10 üzerinden puan vermeleri istendi.

Dikkat çeken en önemli sonuç her dönemde karne ortalamasının 5’in altında kaldı.

Bu dönemde sağlık konusunun en düşük puan ile ön plana çıkması ve eğitimin de en düşük puanlar arasında yer bulması dikkat çekti. Ayrıca geçmiş dönemlerde de gördüğümüz gibi yöneticilerin hesap verebilirliği ve alınan kararların şeffaflığı da en düşük puanlar arasında yer buldu.

Söz konusu barometreye göre en düşük puan alan başlıklar şöyle sıralandı: