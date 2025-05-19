‘En az’ 2000 yurttaş mağdur

Serap ŞAHİN

Trafik vergilerine yıllık açıklanan enflasyon oranının üstünde yasadışı zam uygulayan UBP-YDP-DP Hükümeti, yapılan zammı içeren eski tüzüğü iptal etmesine rağmen vergilerini yüksek oranda ödeyen 2 bin kişiye geri iade yapmadı.

YENİDÜZEN, 2 bin kişinin ödediği yasadışı trafik vergilerinin geri iade edilip edilmeyeceğini araştırdı, Vergi Uzmanı Göksel Saydam ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yla görüştü.

Saydam, Vergi Usul Yasası’na dikkat çekerek, “27-77 sayılı Vergi Usul Yasamızda haksız, hatalı veya gereksiz fazla alınan her türlü vergi iade edilir. Ve bunun ispatı da çok kolaydır, söz konusu ödenen paraları iade etmeleri lazım.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin artık liyakatli personel istihdam etmesi gerektiğini belirten Saydam, “Ezbere uygulamalardan vazgeçilmesi lazım. Hukukun üstünlüğüne önem verilmeli.” diye konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “Ödemeler yapılacak ancak ödeme şekline Maliye karar verecek” dedi.

Arıklı, 2 bin civarında kişinin ödeme yaptığını belirterek ödenen miktarların 100 ila 1200 TL arasında değiştiğini söyledi. Şu ana kadar bir kişinin iade ile ilgili başvuru yaptığını belirten Arıklı, yurttaşa yapılacak ödeme ile ilgili Maliye Bakanlığı ile görüşüldüğünü söyledi. “Bizim önerimiz bir sonraki ödenecek rakamdan fazla ödenenin düşülmesi. 100-200 TL için vatandaşı boşuna yormayalım” diye konuştu.

Öte yandan YENİDÜZEN konuyla ilgili Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı da aradı ancak ulaşamadı.

Ekonomist ve Vergi Uzmanı Göksel Saydam:

“Haksız, hatalı veya gereksiz fazla alınan her türlü vergi iade edilir”

Ekonomist ve Vergi Uzmanı Göksel Saydam, hükümetin trafik vergilerinde ocak ayında yaptığı zammın yasal sınırı aştığını hatırlatarak vergi iadesi konusunda uyarılarda bulundu.

Saydam, “Hükümet trafik vergilerinde ocak ayında yapması gereken zamda limiti aştı. O zaman da söylemiştim, yüzde 84 ila yüzde 196 oranında zam yaptı. Seyrüseferlere de yüzde 119 artış yapıldı” dedi.

Yüksek zamlara tepki gösterilmesinin ardından hükümetin bazı araçlar için sınırlı miktarda indirim yaptığını söyleyen Saydam, “Mahkemeye verildikten sonra bu olayı yumuşatmak için araç ruhsatlarında tekrar bir tadil yaptılar. Ancak hepsinde değil, bazılarında 150 ila 500 TL arasında indirim yaptılar” ifadelerini kullandı.

Ödeme yapan vatandaşların mağdur olduğunu belirten Saydam, “Yarın diyecekler ki, ‘İade kalemimizde para bitti, hala inceliyoruz. En son da ‘Bekleyelim yüksek mahkemenin kararını’” diyecekler” şeklinde konuştu.

Söz konusu vergi düzenlemesinde yasal çerçevenin ihlal edildiğini söyleyen Saydam, “Hükümet hep almayı biliyor. Ödemeyi, iade etmeyi bilmiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Saydam, Vergi Usul Yasası’na dikkat çekerek, “27-77 sayılı Vergi Usul Yasamızda haksız, hatalı veya gereksiz fazla alınan her türlü vergi iade edilir. Ve bunun ispatı da çok kolaydır, söz konusu ödenen paraları iade etmeleri lazım.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin artık liyakatli personel istihdam etmesi gerektiğini belirten Saydam, “Ezbere uygulamalardan vazgeçilmesi lazım. Hukukun üstünlüğüne önem verilmeli. Artık hukukun üstünlüğü var” dedi.

Zam oranlarının yasaya uygun yapılmadığını yineleyen Saydam, “Yasa ne diyor? Bir evvelki yılın enflasyon oranını yeni yılda yapacağın artışı geçmeyecek. Yıllık enflasyon 53,29’du. Zammı yüzde 53 yapmaları gerekirdi” diye konuştu.

Saydam, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmediği sürece ülkede tedirginliğin süreceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Ödemeler yapılacak ancak ödeme şekline Maliye karar verecek”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 2 bin civarında kişinin ödeme yaptığını belirterek ödenen miktarların 100 ila 1200 TL arasında değiştiğini söyledi. Şu ana kadar bir kişinin iade ile ilgili başvuru yaptığını belirten Arıklı, yurttaşa yapılacak ödeme ile ilgili Maliye Bakanlığı ile görüşüldüğünü söyledi. “Bizim önerimiz bir sonraki ödenecek rakamdan fazla ödenenin düşülmesi. 100-200 TL için vatandaşı boşuna yormayalım” diyen Arıklı, ödemelerin yapılacağını ancak ödeme şekline Maliye’nin karar vereceğini belirtti.

NE OLMUŞTU

UBP – YDP – DP Hükümeti; ocak ayında seyrüsefer, araç muayene ve ehliyet gibi harçlardan oluşan trafik vergilerine yüzde 84 ila yüzde 196 oranında zam yapmış, söz konusu zammın, yüzde 53,29 olarak açıklanan yıllık enflasyonun üzerinde olması nedeniyle yasaya aykırı olduğu ortaya çıkmıştı.

Halkın Partisi’nin seyrüsefer zammına karşı açtığı dava sonrası yargı süreci devam ederken Hükümet geri adım atmıştı.