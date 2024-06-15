Emrullah Turanlı’nın askerleri

Devrim DEMİR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Meriç Trafo Merkezi'ne girip, kuruma 92 milyon TL'lik birikmiş borcu olan Ercan Havalimanı Terminali'nin elektriğini kesme girişiminde bulundu.

Polis, KIB-TEK çalışanlarının trafo merkezine girişine izin vermedi; kısa süreli arbede yaşandı.

Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu, polisin müdahalesinin ardından, bir gece ansızın, haber vermeden havalimanının elektriğini keseceklerini söyledi.

Tuğcu ayrıca Değirmenlik Karakolu'na da giderek, yasaların uygulanmasını engelleyen polis memurları hakkında şikâyette bulunacaklarını belirtti.

Tuğcu, polisin, yasaların uygulanmasına engel olup, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketinin sahibi Emrullah Turanlı'yı koruduğuna işaret etti.

T&T’ye, borcunu ödemesi için hafta başından itibaren 5 gün süre veren EL-SEN, dün saat 11.00’de Ercan Havalimanı’nın elektrik enerjisini kesmek üzere Meriç Trafo Merkezi önüne gitti, polisin etten duvarı ile karşılaştı…

Saat 10.00 sıralarında trafo önünde toplanan polisler, trafonun çevresini kapattı.

Trafo önüne gelen KIB-TEK çalışanları, bir süre polis müdürü ile görüşerek, hem Anayasal hem de nizamnamede yer alan kurallar kapsamında trafoya girmek istediklerini söyledi, polis ise girmelerine izin verilmemesi konusunda uyarıldıklarını belirtti.

Bunun üzerine EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, trafoya girmelerini engelleyecek yazılı bir belge talep etti, polis ise emrin sözlü verildiğini belirtti.

Uzun süren tartışmanın ardından basın açıklamalarına geçildi…

Tuğcu: “Ercan, Turanlı’nın; KIB-TEK ise halkındır! Korumanız gereken KIB-TEK’tir”

Eylemde basın açıklaması yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, “Ercan Emrullah Turanlı’nın, KIB-TEK ise halkındır; korumanız gereken KIB-TEK’tir” dedi.

KIB-TEK çalışanları olarak T&T şirketine kıyağa son vermek için trafo merkezi önünde toplandıklarını söyleyen Tuğcu, “Siz (KIB-TEK yönetimi) kesemezsiniz ama biz keseriz dedik ve ayrıcalıklı Emrullah Turanlı’ya ait Ercan’ın elektriğine dokunmaya geldik” dedi.

“Garibanın gözünün yaşına bakmadan 675 TL bakiyesi olduğunda hemen elektriğini kesen KIB-TEK yönetimi, 92 milyon TL’lik borcu olan Turanlı’ya itimat gösteriyor. Bu adaletsizliğe son verilmesi için buradayız” diyen Tuğcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Turanlı’ya borcunu ödemesi için gün verdiklerini ancak KIB-TEK yönetiminin T&T ile mutabakat sağlandığını açıkladığını belirten Tuğcu, “borçları tahsil etmeyip kurum bütçesine yarattığı eksiklikle ilgili mutabık kalmış olabilirsiniz ama biz EL-SEN olarak sizinle mutabık değiliz” dedi.

KIB-TEK yönetiminin sözünü ettiği mutabakatın tam olarak ne olduğunu soran Tuğcu, “Yasal çerçevesi nedir? İmzalar nerededir? KIB-TEK yasalar ve tüzüklerle yönetiliyor. Son 3 buçuk yılda 9 kez belli zümrelere af çıkarıldı. Son af yasası, özellikle siyasilere yakın sermaye grupları için yapılmıştır. 10 yıl gibi bir süreyle yüzde 0 faizle taksitlendirilmiştir bu borçlar. Ama bu af, halkımız için, buradaki polisler için yapılmamıştır” dedi.

KIB-TEK’in Perşembe günkü açıklamasında, mutabakata halk için varıldığının ifade edildiğini anımsatan Tuğcu, “Ercan halkın malı değil… Ercan çoktan satıldı arkadaşlar. Ercan, Kıbrıs Türk halkının değil, Emrullah Turanlı’nın malıdır. Ama KIB-TEK hala daha halkın malıdır. Siz bunu yaparak Emrullah Turanlı’yı koruyorsunuz. Ama korumanız gereken, KIB-TEK’tir” şeklinde konuştu.

Bıçaklı: "Konu tartışmaya kapalıdır; 675 TL üzerinde borcu olanın elektriği kesilir"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı da devlet kurumlarının kimseye babasından miras kalmadığını söyleyerek, konunun tartışmaya kapalı olduğunu belirtti. Bıçaklı, KIB-TEK'in, enerji üretip sattığını ve kim olursa olsun 675 TL'yi aşan borcu olan herkesin elektriğini kesme yetkisine sahip olduğunu kaydetti.

92 Milyon TL olan borcun ay başında 100 milyonu bulacağına işaret eden Bıçaklı, yakıt almak için bankadan borçlanacak KIB-TEK'in borç faizini KIB-TEK müdürünün ödeyip ödemeyeceğini sordu.

Hükümetin yapamadığı işi KIB-TEK çalışanının sendikası El-Sen'in yapmaya çalıştığını, ona da polisin engel olduğunu kaydeden Bıçaklı, halkın malının Ercan değil KIB-TEK olduğunu ve sendikanın halkı ve kurumu zarara uğratmamak için trafo merkezine eylem yapmaya geldiğini söyledi.

Peksever: "Görevimizi yapmamızı engelleyenler, adaletsizliğin, ayrıcalığın ve adaletsizliğin yanındadır"

Bıçaklı'nın konuşmasının ardından El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever konuyla ilgili yasa ve tüzükleri okuyarak El-Sen'İn ayrıcalığa ve adaletsizliğe karşı olduğunu, yasa dışılığa ortak olmayacağını belirtti.

"Görevimizi yapmamızı kim engellerse, bu adaletsizliğin, ayrıcalığın ve adaletsizliğin yanında olacaktır" diyen Peksever, "Bir gece ansızın gelebilir ve bu elektriği kesebiliriz" ifadelerini kullandı.

Maviş: "O çekin ucundan kim tuttuysa tek tek hesabını soracağız"

Eyleme destek veren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkede dün yayınlanan bir anketten örnek vererek, halkın en fazla liyakatsiz yönetici ve bürokratlardan şikayeti olduğuna işaret ederek, halkın, yolsuzluk, rüşvet, partizanca istihdam ve sahte diploma olaylarından usandığını belirtti.

KIB-TEK Müdürü Dalman Aydın'ın "ihalesiz akaryakıt alımı" konusunun Sayıştay raporlarına girdiğini, partizanca istihdam, ve bakım-onarım ihalesinin Türkiye'den bir şirkete verilmesi konularından da "sabıkalı" olduğunu söyleyen Maviş, bir vatandaş olarak tüm bu yolsuzluklardan, Emrullah Turanlı'dan ve Türkiye'nin 4. zengini konumunda bulunan AKSA Şirketi sahibi Cemil Kazancı'dan hesap sorulmasını istediğini kaydetti.

Maviş, "Ercan'ın satışına onay veren o fotoğraftaki büyük çekin ucundan kim tuttuysa, bir bir hesap soracağız" diyerek, Turanlı ve onun gibilerden hesap soran El-Sen'e teşekkür etti.

Özuslu: "Havalimanı sahibi devletten daha büyükmüş imajı yaratıldı"

CTP Milletvekili Sami Özuslu da El-Sen'in geçmişte Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi devlet kurumlarının da elektriklerini kestiğini hatırlatarak, şu an "Ercan Havalimanı sahibinin devletten daha büyükmüş" imajı yaratıldığını söyledi.

Özuslu, tahsilat yapmanın neden El-Sen'e düştüğüne anlam veremediğini de belirterek, 92 Milyon TL'nin aylık faizinin 3,75 milyon TL'yi bulduğuna işaret etti. Özuslu, "KKTC'de otel yatırımları devam eden T&T şirketi battı mı yoksa iflas mı etti?" sorusunu sordu.

Hükümetin üç ortağına seslenen Özuslu, trafo merkezi önünde yaşanan yöntemi "faşizan" olarak niteledi.

Gökçebel: "Ülkeye hırsızları getirdik, polisle de koruyoruz"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel artık ülkede yasaları uygulayanların değil, zenginlerin korunduğunu söyledi.

Gökçebel, "Hani ucuza uçak bileti bulacaktık, hani rekabeti getirecektik... Maalesef hırsızları ülkeye getirdik, onlar insanları soyuyor biz de polis kullanarak onları koruyoruz" dedi. Gökçebel, 92 milyon TL'lik borcuna rağmen, ülkede üçüncü oteli inşa etmeye çalışan bir şirketin borç yapılandırma isteği yazsının da kamuoyuna "mutabakat metni" olarak lanse edildiğini ifade etti.

Gökçebel artık tüm örgütlerin, siyasi partilerin ve halkın bir karar verip, ya hırsızlardan yana, ya da halkın ve kurumların yanında olması gerektiğini ekledi.

Arbede çıktı

Yapılan basın açıklamalarının ardından, trafo merkezine girme yetkisi bulunan KIB-TEK çalışanları trafoya girmeye çalıştı, polis ile arbede yaşandı.

Çalışanların, “Lütfen, bırakın girmek zorundayız” sözlerine karşın polis, KIB-TEK çalışanlarına müdahale etti.

Emekçiler, borcu olmasına rağmen Ercan’ın elektriğini kesemedi, “Polis, Turanlı’yı korudu” yorumları yapıldı.

Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu, polisin müdahalesinin ardından, bir gece ansızın, haber vermeden havalimanının elektriğini keseceklerini söyledi.

Tuğcu ayrıca Değirmenlik Karakolu'na da giderek, yasaların uygulanmasını engelleyen polis memurları hakkında şikâyette bulunacaklarını belirtti.

Tuğcu, polisin, yasaların uygulanmasına engel olup, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketinin sahibi Emrullah Turanlı'yı koruduğuna işaret etti.

Ne olmuştu?

Sendika, yurttaşın elektrik enerjisinin 675 TL bakiyesi olması halinde kesildiğini ancak Ercan Havalimanı işletmecisi Emrullah Turanlı’nın 92 milyon TL’lik borcuna rağmen herhangi bir işlemin yapılmamasına tepki gösteriyor…

Sendika, hafta başında yaptığı açıklamasında, Ercan’ın borcunun Cuma gününe kadar ödenmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine dün KIB-TEK yönetimi bir açıklama yaparak, Ercan Havalimanı’nın kuruma olan borçlarının yapılandırılacağını duyurdu.

Ancak sendika, varılan mutabakatın KIB-TEK ile Ercan Havalimanı işletmecisi arasında olduğunu, borcun devam ettiğini belirterek, elektrik enerjisini keseceklerini vurgulayan bir açıklama yayınladı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, söz konusu açıklamada, “Sizler, Emrullah Turanlı’nın (T&T’nin sahibi) borçlarını tahsil etmeyip, bu borcun kurum bütçesinde yarattığı açığı halkın cebinden almaya devam etme konusunda mutabık kalmış olabilirsiniz, ancak biz El-sen olarak sizinle mutabık değiliz” dedi.