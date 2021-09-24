Emre Pehlivan’dan yepyeni bir şarkı daha

10 yılı aşkın bir süredir müzik piyasasında başarılı işlere imza atan Emre Pehlivan, yeni teklisi YALLAH ile müzikseverler ile buluştu.

Müzik alanında yaptığı beste çalışmaları ve prodüktörlüklerle son zamanlarda adından söz ettiren Pehlivan, bir kez daha kendi seslendirdiği bir şarkıyı hayranları ile buluşturdu. Söz ve müziği Emre Pehlivan’a ait olan Yallah şarkısının düzenlemesi de Emre Yazgın’ın imzasını taşıyor. Re-Chord Production markası altında yayına giren şarkıda yaylı düzenlemeleri Ahmet Güvenler, yaylı performansı ise Mehmet Şah imzası taşırken, mix ve mastering kısmında yine Emre Yazgın’ın imzası bulunuyor.

Emre Pehlivan’ın ağırlıklı olarak Türk ezgilerine yer verdiği Yallah şarkısı yayına girdiği günden itibaren dinleyicilerden tam not aldı. Yallah’ın ardından yeni şarkıları için de hazırlıklarını son hızda devam ettiren Pehlivan, arayı çok fazla açmadan yepyeni şarkıları da sevenleri ile kısa bir zaman sonra buluşturacağının müjdesini verdi.

Emre Pehlivan, tüm dijital müzik platformlarından, dünyanın her yerindeki müzik severlerle buluşan Yallah isimli şarkısı ile başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor.