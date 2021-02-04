Emre Pehlivan düetlerden sonra kendi teklisini yayınlayacak

Genç sanatçı Emre Pehlivan, geçtiğimiz aylarda yapımcı kimliğini de öne çıkararak genç sanatçılar Zalihe ve Münevver’le yaptığı düetlerin ardından şimdi de kendi teklisini yayınlayacağının müjdesini verdi.



Genç sanatçı, “Kaç Kere” isimli şarkısının ses getireceğini düşündüğünü, her çıkan yeni parçada kendi çitasını biraz daha yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.



5 Şubat 2021 tarihinde bütün dijital platformlarda yer alacak olan “Kaç Kere” isimli tekli, Pehlivan’ın 2021 yılında yayınlamayı planladığı eserlerin ilki olacak.



Kendi yayınlayacağı şarkıların yanı sıra, 2021 yılında Ahmet Evan, Eril Cambaz, Reva ve Faruk Bahadır gibi sevilen yerli sanatçılara da verdiği bestelerle isminden sıkça söz ettirmeyi hedefleyen sanatçı, Kutay Alicik tarafından kurulan Re-Chord Cyprus isimi prodüksiyon şirketi ile Kıbrıslı müzisyenlerin artık üretmemek için hiçbir sebebi yok mesajını verdi.



Pehlivan, 2020 yılının Mart ayında “Dayanamam” isimli şarkısıyla gündeme gelmişti.