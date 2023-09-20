“Emlak Dünyası”ndaki patlamanın zanlısına 7 gün ek tutukluluk

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren “Emlak Dünyası” isimli işletmenin önünde meydana gelen patlamayla ilgili tutuklanan M.Ş. isimli zanlı, tutukluluk süresinin uzatılması talebiyle yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, olayla ilgili son gelişmeleri aktaran polis, olayda kullanılan motosikletin, 1 Eylül tarihinde Güneşköy’de çalılanan motosiklet olduğunun tespit edildiğini ancak henüz bulunamadığını söyledi.

Polis, önceki gün aldığı bilgide motosikletin, bir erkek şahıs tarafından Kıbrıs’ın güneyine götürüldüğünün öğrenildiğini, bu yönde araştırma yaptıklarını açıkladı.

27 İfade aldıklarını ve birçok güvenlik kamerası kaydı incelediklerini söyleyen polis, zanlının evinde bulunan kayıt cihazında aracından inip eve giderken, elinde olayda kullanılan motosikletin evraklarının olduğunun görüldüğünü belirtti.

Olay yeri çevresi ve olay yerine giden güzergâhlara ait kamera kayıtlarını incelediklerini anlatan polis, zanlının olaydan önce aracıyla olayda kullanılan motosikletin gittiği tüm güzergahları gezdiğini, yani keşif yaptığını söyledi.

Polis, olay yerinde bulunan bomba parçalarının, DNA testi için zanlıdan alınan kan örneği ile eldivenlerin Türkiye’ye gönderildiğini ve bir polisin Türkiye’de sonuçları almak için beklediğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonu ile evinde bulunan kayıt cihazının ve sosyal medya paylaşımlarının Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ve incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Polis, zanlının 6 Eylül 2023 tarihinden beri tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde 43 kişiden ifade aldıklarını, 1-5 Eylül tarihleri arasında 5 günlük kamera görüntülerinin temin edilerek, incelendiğini söyledi.

Polis, kamera görüntülerinde zanlının olaydan sonra van araçla Güzelyurt istikametine giderken ve başında kask varken görüldüğünü söyledi.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde kaskı kendisine kuzeninin verdiğini söylediğini ancak kuzeninden yapılan soruşturmada böyle bir kaskı olmadığını söylediğini açıkladı.

Polis, ayrıca olaydan bir gün önceki kamera kayıtlarında zanlının Değirmenlik bölgesinde kirasında olan evinin yakınında yaşayan İ.İ.T’nin deposuna van araçla gittiğinin görüldüğünü söyledi.

Polis, zanlıdan izahat istendiğini, depoya jeneratör götürdüğünü anlattığını ancak yapılan incelemede zanlının evindeki jeneratörün yerinden hiç kıpırdatılmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, bu tespit üzerine İ.İ.T.’nin deposunda arama yapıldığını patlatıcı olarak kullanılabilecek gübre ve mazot bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, patlayıcı madeninin nevinin henüz tespit edilemediğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.