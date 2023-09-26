Emlak Dünyası’ndaki bombalı saldırının zanlısı, kaçma şüphesi üzerine cezaevine gönderildi

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren “Emlak Dünyası” isimli iş yerinde meydana gelen patlamayla ilgili tutuklanan 39 yaşındaki M.Ş. teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

“Komploya kurban gittiğini” iddia eden zanlı, kaçma ihtimali olduğu ve benzer suçlar işlediği gerekçesiyle 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayla ilgili yeni bulguları aktaran polis, soruşturma amaçlı zanlının tutuklandığını ve 4 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 21 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının hem Lefkoşa’daki hem de Başpınar bölgesinde ara ara gittiği evde arama yapıldığını, zanlının Başpınar bölgesindeki evinde güvenlik kaydı cihazı ve olayda kullanılan motosikletin koçanlarının bir kısmının yanmış bir şekilde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde ise patlatıcı maddede kullanılan piller bulunduğunu belirtti.

“Motosikleti Güneşköy’den çaldı, van araçla keşif yaptı”

Polis, yapılan araştırma sonucu olayda kullanılan motosikletin 1 Eylül 2023 tarihinde Güneşköy’de çalınan motosiklet olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının evinde bulunan kayıt cihazında aracından inip eve giderken, elinde olayda kullanılan motosikletin evraklarının olduğunun görüldüğünü açıkladı.

Polis, olay yeri çevresi ve olay yerine giden güzergâhlara ait kamera kayıtlarında ise zanlının olaydan önce aracıyla olayda kullanılan motosikletin gittiği tüm güzergahları gezdiğini, yani keşif yaptığını söyledi.

“Tasarrufundaki gözlük, motosikletin kasasındaki gözlük çıktı”

Polis, zanlının tasarrufunda Despara marka güneş gözlüğü tespit edildiğini, ifadesinde gözlüğün kendisine ait olduğunu ancak yapılan soruşturmada Güneşköy’den çalınan motosikletin kasasındaki güneş gözlüğü olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, motosikletin sahibinin verdiği bilgi üzerine Akay optikten araştırma yaptıklarını, güneş gözlüğünün seri numarasına baktıklarını ve motorun sahibine ait olduğunu belirlediklerini açıkladı.

“Kameralara ‘kask’ ile yakalandı”

Polis, 1-5 Eylül tarihleri arasında 5 günlük kamera görüntülerinin temin edilerek, incelendiğini, zanlının olaydan sonra van araçla Güzelyurt istikametine giderken ve aracın yan koltuğunda kask varken görüldüğünü söyledi. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde kaskı kendisine kuzeninin verdiğini söylediğini ancak kuzeninden yapılan soruşturmada böyle bir kaskı olmadığını söylediğini açıkladı.

“Vanın kapısı yarı açıktı, muhtemelen motosikleti taşıyordu”

Polis, ayrıca van aracın kapılarının yarı açık olduğunu, muhtemelen motosikletin taşındığını, zanlıdan izahat istendiğinde, Başpınar’daki komşusundan jeneratör aldığını ve onu depoya götürdüğünü anlattığını ancak komşusunun olaydan bir buçuk ay önce jeneratörü verdiğini ve 2 gün sonra geri aldığını söylediğini aktardı.

“Kayıtlar DATA İnceleme Şubesi’ne gönderildi”

Polis, olay yerinde bulunan bomba parçalarının, DNA testi için zanlıdan alınan kan örneği ile eldivenlerin polis memuru eşliğinde Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonu ile evinde bulunan kayıt cihazının Sosyal medya paylaşımlarının DATA İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ve incelemenin sürdüğünü açıkladı.

“9 bin TL karşılığında benzinlenmiş gübre satın aldı”

Polis, zanlının H.Y. isimli şahıstan 9 bin TL karşılığında benzinlemiş gübre satın aldığını tespit ettiklerini, taş ocaklarının patlatılmasında kullanılan patlayıcı madde haline getirilen gübreyi neden aldığına dair zanlıdan izahat istendiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde gübreyi eniştesi için aldığını ancak eniştesinin verdiği ifadede zanlından gübre almadığını söylediğini aktardı.

“Emlak Dünyası’ndaki zarar 4 bin Dolar”

Polis, Emlak Dünyasında zarar ziyan tespiti yapıldığını, 4 bin dolar tutarında tamir masrafı ödendiğini kaydetti.

Tutuklu yargılanması talep edildi, avukatlar itiraz etti

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, 2011 ve 2017 yıllarına ait patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçlarından sabıkası olduğunu belirtti.

Polis, zanlının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Senem Palabıyık, husumetin devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde yine suç işleyebileceğini ya da yargılamadan kaçabileceğini ifade etti.

Zanlının avukatı ise tutuklu yargı talebine itiraz etti. Savunma, zanlının teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Zanlı: “Komploya kurban gittim”

Daha sonra zanlı tanık kürsüsüne çıkarak, savunma yaptı. Suçsuz olduğunu iddia eden zanlı komploya kurban gittiğini ileri sürdü.

2 ay hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının işlediği iddia edilen suçların ağır ve uzun süreli hapis öngördüğünü, yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.