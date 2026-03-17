“Emeklilik yaşının 65’e çıkarılması kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin kamu çalışanlarının emeklilik yaşını 65’e yükseltmeye yönelik girişime tepki gösterdi.

Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin halkın ve çalışanların lehine herhangi bir icraat ortaya koymadığını belirterek, alınan kararların hayat şartlarını her geçen gün zorlaştırdığını ve mevcut hakları geriye götürdüğünü ifade etti.

Kamu çalışanlarının zorunlu emeklilik yaşının 60’tan 65’e çıkarılması amacıyla hazırlanan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin aceleci bir şekilde Meclis gündemine taşındığını belirten Bengihan, bunun kişiye özel bir düzenleme izlenimi yarattığını kaydetti. Söz konusu adımın asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bengihan ayrıca, ülkedeki çalışma ve yaşam koşulları Avrupa Birliği standartlarında değilken, AB ülkelerindeki emeklilik yaşlarının örnek gösterilmesini eleştirdi.

KTAMS olarak yasa önerisinin yasallaşmaması için her türlü eylem hakkını sonuna kadar kullanacaklarını belirten Bengihan, geri adım atmayacaklarını ifade etti.