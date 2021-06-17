Emeklilik Değişiklik Yasa Önerisi oybirliği ile komitede

Meclis Genel Kurulu’nda Emeklilik Değişiklik Yasa Önerisi hakkında komitede İvedilik önerisi ele alındı. Söz alan, Komite Başkanı Sunat Atun, bu konuda mağdur olan bir kesim olduğunu ve bu mağduriyetin giderilmesi için teknik düzenlemenin yapılacağını, komite üyelerinin üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini kaydetti.

Angolemli

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de söz alarak, engelli olan ve emekli olanların ötekileştirildiğini ve bu konuda çok büyük bir yanlış olduğunu belirterek, bu öneriyi desteklediklerini ve olumlu oy vereceklerini söyledi.

Manavoğlu

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da konuşmasında, mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini, HP olarak bunu destekleyeceklerini söyledi.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, önerinin CTP’li milletvekillerinin tamamının imzasıyla sunulduğunu belirterek, 9. Dönem 3. yasama yılı bitmeden bu yasanın bitirilmesi için bir irade gösterileceğine inanç belirtti.

Emeklilik menfaatlerinin düzenlenmesi için bir düzenlemenin yeterli olacağını belirten Şahali, Meclisin bugün bu konuda gösterdiği konsensüsünün takdire şayan olduğunu kaydetti.

İvedilik önerisi oy birliği ile kabul edildi.