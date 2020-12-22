"Emekli hakkım var, maaşla ilgili vicdani sıkıntım yok"

"İstifa" talebi UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti tarafından reddedilen eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, aylardır Meclis'e gelmeden maaş almasıyla ilgili eleştirileri yanıtladı: Emekli hakkı kazandım, maaşımla ilgili vicdani sıkıntım yoktur.

Özgürgün, 22 yıldır görev yaptığı Meclis'te eğer "istifa dilekçesi" kabul edilseydi, 33 yıl üzerinden ikramiye ve emekli maaşı alacağını söyledi.

"Bundan dolayı Meclis çalışmalarına katılmadan maaşımı almaktan herhangi bir vicdanı sıkıntım yoktur" diyen Özgürgün, Meclis'e siyasi tepki nedeniyle katılmadığını da iddia etti.