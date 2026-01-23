“Emekçiyi bölen bu karar hukuka ve sosyal güvenlik anlaşmalarına aykırıdır”

HÜR-İŞ Başkanı ve KKTC Türk-İş temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretle çalışanlara yönelik açıklanan 12 bin TL’lik desteğin yalnızca KKTC vatandaşlarıyla sınırlandırılmasına sert tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, söz konusu uygulamanın hem hukuka hem Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan sosyal güvenlik anlaşmalarına hem de insani ve vicdani değerlere açıkça aykırı olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, bu kararın emekçiyi vatandaşlığına göre ayırdığını, aynı işi yapan ve aynı hayat pahalılığıyla mücadele eden çalışanlar arasında açık bir ayrımcılık yarattığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Uygulamanın sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını vurgulayan Serdaroğlu, yapılanı “düpedüz bir emekçi kıyımı ve ayrımcılık” olarak niteledi.

Bir yandan “anavatan” söylemini kullananların, diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını dışlayan bir tutum sergilemesini iki yüzlü ve samimiyetsiz olarak değerlendiren Serdaroğlu, bu çelişkinin kamuoyuna izah edilemeyeceğini söyledi. Hayat pahalılığı altında ezilen emekçinin milliyeti olmayacağını vurgulayan Serdaroğlu, açlık sınırında yaşamaya zorlanan emekçiler arasında destek ayrımı yapılmasının insanlık onuruna ve emek mücadelesine ihanet olduğunu kaydetti.

Gerçekten emekçiye destek verilmek isteniyorsa, bu desteğin çalışma izniyle KKTC’de çalışan tüm emekçileri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dâhil olmak üzere kapsaması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, aksi halde bunun sosyal destek değil, ayrımcı bir siyasi tercih olacağını söyledi.

Hükümetin bu yanlış, bölücü ve emek düşmanı tutumunu şiddetle kınadıklarını belirten Serdaroğlu, hukuksuz ve ayrımcı uygulamadan derhal geri dönülmesi çağrısında bulundu. “Emekçinin hakkını kim gasp ediyorsa karşısında bizi bulacaktır. Bu adaletsizliğe sessiz kalmayacağız. Emekçiyi böldürtmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.