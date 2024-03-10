Emekçi kadınlar panayırında kadın dayanışması ve mücadele ruhuyla dolup taştı

Üretici kadınlar, CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin “Tezgâhımız Emek, Dokuduğumuz Gelecek!” sloganıyla düzenlediği Emekçi Kadınlar Panayırı’nda bir araya geldi. Etkinlikte kurulan elliyi aşkın stantta kadınların el emeği ürünleri halka sunulurken, gönüllü ekiplerin sahne aldığı gösteriler gün boyu devam etti. Sivil toplum örgütlerinin de katıldığı panayırda, kadın yazarlar Işık Kitapevi standında kitaplarını imzaladı. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe birçok CTP yöneticisi de katıldı. Geçen yıl beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden, CTP üyesi Gülseren Ataker’in anısına hazırlanan köşede, katılımcıların Ataker için duygularını yazabileceği bir anı defteri yer aldı.

Derya: “Pusulamız feminist dayanışmadır”

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise konuşmasında, adaletli, eşitlikçi ve barış kültürünün hakim olduğu birleşik Kıbrıs için mücadele ettiklerini vurguladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sürecin her zaman ileriye doğru gitmediğine dikkat çeken Başkan Derya, muhafazakar iktidarların hüküm sürdüğü dönemlerde, kaynakların kamu faydası yerine özel şirketlere aktarıldığına ve kadınların eşitsizliklere daha fazla maruz kaldığına işaret etti. Derya, son dönemde yaşanan ekonomik krizin emek sömürüsünü katmerlediğini, erkek şiddetini artırdığını, ekolojik talanı derinleştirdiğini ve bakıma muhtaç bireylerin yükünün kadınların omuzuna bırakıldığını vurguladı.

Derya ayrıca, ödenen vergilerin hizmet olarak geri dönmediğini, yaşlı bakımevlerinin durumunun içler acısı olduğunu ve kamusal kreş ve etüt merkezlerinin eksik olduğuna değindi. CTP'nin, yurttaşın kamusal haklarını geri almak ve herkesin insan haysiyetine uygun bir yaşam sürdürebilmesi için mücadele ettiğini vurgulayan Derya, kadınların el ele verip dayanışma gösterdiğinde aşılamayacak engel olmadığını belirtti. Feminist dayanışmanın öneminin altını çizen Derya, “Birlikteliğimiz güç veriyor, kuvvet veriyor, Yaşasın 8 Mart, yaşasın feminist dayanışma” ifadelerini kullandı.

Derya, konuşmasını Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak ve CTP Kadın Örgütü'nü selamlayarak tamamladı.

Kalyoncu: “Eşitlik için ne yapıldı ise altında imzamızın olduğunu görüyoruz”

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu konuşmasında, etkinliğin 11’inci kez düzenlendiğini anımsatarak, panayırın tarihiyle ilgili bilgi verdi. Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal alandaki mücadelelerine değinen Kalyoncu, “Yurtsever Kadınlar Birliği geleneğinden gelen biz CTP’li kadınlar, bugün geçmişe dönüp baktığımızda sosyal, ekonomik, siyasal; yaşamın her alanında kadınların eşitliği ve yaşamının kolaylaştırılması adına ne yapıldı ise altında emeğimizin ve imzamızın olduğunu görüyoruz” dedi. Kalyoncu, “İşte CEDAW, işte Aile Yasası, işte İstanbul Sözleşmesi, işte Ceza Yasası, işte siyasal kotalar, işte TOCED ve dahası…” diyerek, CTP’nin kadın haklarına dair elde ettiği kazanımları anımsattı. Geçmişte aralarından ayrılan dostlarını ve mücadele arkadaşlarını da saygıyla anan Kalyoncu, bugün yaşanan zorluklara rağmen kadınların mücadele azminden ve dayanışma ruhundan güç aldığını ifade etti.