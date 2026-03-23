Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Meclis’te Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından Girne Belediyesi çalışanlarına yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi, “özür dileyeceksiniz” dedi.

Şenkul, son üç yılda işe giren belediye çalışanlarının maaşlarının hedef alınmasına tepki göstererek, söz konusu maaşların “emekle kazanılmış ve helal” olduğunu vurguladı. Belediyede çalışan emekçilerin alın terinin görmezden gelindiğini ifade eden Şenkul, bu söylemlerin siyasi amaç taşıdığını belirtti.

“Bankada en çok parası olan belediyeyiz”

Girne Belediyesi’nin mali yapısına da değinen Şenkul, göreve geldiklerinde borçlu bir yapı devraldıklarını ancak bugün belediyenin mali açıdan daha güçlü bir noktaya ulaştığını belirtti. “Çalmadık, çaldırmadık. Batmadık, batırmadık, tarihi borç yapmadık. Tam aksine borçla aldık, bugün bankada parası olan bir belediye var” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Berova’ya çağrıda bulunan Şenkul, belediyeye olan borçların ödenmesi gerektiğini dile getirerek, “Bu kadar eleştiri yapmadan önce Girne Belediyesi’ne olan borçlarınızı ödeseydiniz” dedi.

Açıklamasının sonunda belediye çalışanlarını vurgulayan Şenkul, “Bu emekçi gençlerin maaşlarına laf ettiniz, haddinizi aştınız. Özür dileyeceksiniz” diyerek tepkisini yineledi.